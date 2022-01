Focolaio di covid sulla nave da crociera | 150 passeggeri positivi

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Circa 150delladaMsc Grandiosa arrivata stamani alle 8 in porto a Genova proveniente da Marsiglia sono risultatiai tamponi effettuati a bordo prima dello sbarco.I, in maggioranza italiani...

Advertising

capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - repubblica : Focolaio di Covid nella residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore: l'ex premier e la compagna Marta Fascina sono neg… - QPeriscopica : RT @serenel14278447: Sulla Msc Grandiosa focolaio Covid con 120 positivi, scattano le misure di prevenzione - EmilioBerettaF1 : Sulla Msc Grandiosa focolaio Covid con 120 positivi, scattano le misure di prevenzione - emsiclaire5 : RT @lametabasta: Ma che voi sappiate, hanno mai chiuso una farmacia o un supermercato per focolaio covid? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio covid

Il contagio la sera del 24 dicembre. I primi sintomi il giorno di Natale, poi la diagnosi:. Tiziana Panella , giornalista televisiva di Tagadà su La7, non è riuscita a evitare il .... In ...Sembra un lontano ricordo la fase delle Eolie come territorio '- free'. Il nuovoè caratterizzato da una sessantina di nuovi positivi e vi sono quattro casi di ricoverati con polmonite.Il Covid spaventa la serie A. Sono già numerosi i casi emersi dopo i test di controllo e tanti giocatori devono ancora sottoporsi al molecolare.La conduttrice Tiziana Panella è risultata positiva al Covid: lei stessa ha ammesso che con tutte le probabilità il suo contagio sarebbe avvenuto la sera della Vigilia di Natale, mentre era in compagn ...