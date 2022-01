Ferracuti non è deceduto per il vaccino e non è l’utente che aveva rimosso i no-vax da Fb (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 7 dicembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da tre screenshot. Il primo sulla destra mostra un titolo del quotidiano Il Messaggero in cui si legge “Marco Ferracuti ucciso da un malore a 50 anni: era ex consigliere e imprenditore marchigiano”. A sinistra compaiono invece due screenshot di status pubblicati su Facebook da Marco Ferracuti: in uno comunica di aver ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19, nel secondo avverte di aver rimosso gli amici anti vaccinisti dal suo profilo Facebook. L’immagine è accompagnata da questo commento «Rimuovi anche tu gli amici novacs, fai come Marco! Fidati della scienzah!». Secondo il post oggetto di verifica, quindi, l’utente Marco Ferracuti che su Facebook ha avvertito di aver rimosso gli amici ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 7 dicembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da tre screenshot. Il primo sulla destra mostra un titolo del quotidiano Il Messaggero in cui si legge “Marcoucciso da un malore a 50 anni: era ex consigliere e imprenditore marchigiano”. A sinistra compaiono invece due screenshot di status pubblicati su Facebook da Marco: in uno comunica di aver ricevuto la prima dose dianti Covid-19, nel secondo avverte di avergli amici anti vaccinisti dal suo profilo Facebook. L’immagine è accompagnata da questo commento «Rimuovi anche tu gli amici novacs, fai come Marco! Fidati della scienzah!». Secondo il post oggetto di verifica, quindi,Marcoche su Facebook ha avvertito di avergli amici ...

