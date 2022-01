“È stato lui, ce l’aveva in casa”. Scoppia il caso choc al GF Vip, gli altri concorrenti parlano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come al solito la regia ha prontamente cercato di censurare gli inquilini del GF Vip 6 ma non ha fatto in tempo a cancellare quanto era già stato appreso dal pubblico. Un episodio che ricorda inevitabilmente il mitico canna-gate tra Francesco Monte ed Eva Henger a L’isola dei famosi. Adesso, però, c’entrano Barù e Sophie Codegoni. Durante la 30sima puntata del GF Vip Sophie Codegoni ha inaspettatamente nominato Barù, rimasto infatti di stucco, fornendo motivazioni poco convincenti. Se Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, dopo l’evento, aveva iniziato a guardarla diversamente, ora potrebbe andare anche peggio. Lei avrebbe fatto la spia, c’entra la droga. GF Vip, le accuse a Barù Il carissimo nipote di Costantino della Gherardesca ha fumato della cannabis all’interno dell’appartamento del GF Vip 6? Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe proprio ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come al solito la regia ha prontamente cercato di censurare gli inquilini del GF Vip 6 ma non ha fatto in tempo a cancellare quanto era giàappreso dal pubblico. Un episodio che ricorda inevitabilmente il mitico canna-gate tra Francesco Monte ed Eva Henger a L’isola dei famosi. Adesso, però, c’entrano Barù e Sophie Codegoni. Durante la 30sima puntata del GF Vip Sophie Codegoni ha inaspettatamente nominato Barù, rimasto infatti di stucco, fornendo motivazioni poco convincenti. Se Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, dopo l’evento, aveva iniziato a guardarla diversamente, ora potrebbe andare anche peggio. Lei avrebbe fatto la spia, c’entra la droga. GF Vip, le accuse a Barù Il carissimo nipote di Costantino della Gherardesca ha fumato della cannabis all’interno dell’appartamento del GF Vip 6? Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe proprio ...

