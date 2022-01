Covid oggi Italia, rianimatori: “Non abbandonare chi rifiuta cure” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Con sempre maggior frequenza sono segnalati casi di pazienti con quadri clinici severi correlati a Covid-19 che rifiutano il ricovero in terapia intensiva o di sottoporsi a trattamenti di supporto vitale giudicati utili e appropriati” dai medici curanti. “Per quanto le circostanze possano essere difficili e faticose, al rifiuto ripetuto e ostinato del paziente non deve far seguito il suo ‘abbandono’. Deve piuttosto essergli sempre garantito un adeguato livello di cure e, qualora necessario, la loro rimodulazione in chiave palliativa”. Lo evidenzia la Società Italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), in un documento pubblicato sul sito, proprio per “richiamare alcuni elementi di carattere generale riguardanti il consenso alle cure e il relativo percorso decisionale”. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Con sempre maggior frequenza sono segnalati casi di pazienti con quadri clinici severi correlati a-19 cheno il ricovero in terapia intensiva o di sottoporsi a trattamenti di supporto vitale giudicati utili e appropriati” dai medici curanti. “Per quanto le circostanze possano essere difficili e faticose, al rifiuto ripetuto e ostinato del paziente non deve far seguito il suo ‘abbandono’. Deve piuttosto essergli sempre garantito un adeguato livello die, qualora necessario, la loro rimodulazione in chiave palliativa”. Lo evidenzia la Societàna di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), in un documento pubblicato sul sito, proprio per “richiamare alcuni elementi di carattere generale riguardanti il consenso allee il relativo percorso decisionale”. ...

