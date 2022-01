Coppa d’Africa in tv: chi detiene i diritti? Ecco come vederla anche in streaming (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto per la partenza della Coppa d’Africa, che prenderà il via il prossimo 9 gennaio in Camerun per poi concludersi con la finale del 6 febbraio. La competizione vedrà sfidarsi le migliori Nazionali del continente africano e metterà in mostra anche alcuni talenti del campionato italiano di Serie A. I diritti tv dell’evento sono detenuti in esclusiva da Discovery+ e, dunque, per seguire la competizioni sarà necessario essere abbonati al servizio streaming; anche i possessori di abbonamento ad Eurosport Player avranno la possibilità di seguire i match della Coppa d’Africa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto per la partenza della, che prenderà il via il prossimo 9 gennaio in Camerun per poi concludersi con la finale del 6 febbraio. La competizione vedrà sfidarsi le migliori Nazionali del continente africano e metterà in mostraalcuni talenti del campionato italiano di Serie A. Itv dell’evento sono detenuti in esclusiva da Discovery+ e, dunque, per seguire la competizioni sarà necessario essere abbonati al servizioi possessori di abbonamento ad Eurosport Player avranno la possibilità di seguire i match della. SportFace.

