Conte su Lukaku: “È un giocatore di un’altra squadra. Sarebbe irrispettoso parlarne” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo l’esclusione nel match col Liverpool, Romelu Lukaku potrebbe mancare anche la sfida di mercoledì tra il Chelsea e il Tottenham di Antonio Conte. Il manager degli Spurs però, in conferenza stampa non ha voluto parlare della situazione dell’attaccante con il quale ha vinto uno scudetto all’Inter: “È un giocatore di un’altra squadra. Sarebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea. È piu’ bello giocare contro una squadra che ha tutti i giocatori e anche per chi guarda è meglio che i campioni siano in campo. Per me sarà una grande emozione tornare a Stamford Bridge, la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea. Insieme abbiamo fatto un lavoro importante e buono e devo anche dire grazie al club che mi ha dato la possibilità di fare la mia ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo l’esclusione nel match col Liverpool, Romelupotrebbe mancare anche la sfida di mercoledì tra il Chelsea e il Tottenham di Antonio. Il manager degli Spurs però, in conferenza stampa non ha voluto parlare della situazione dell’attaccante con il quale ha vinto uno scudetto all’Inter: “È undiparlare di lui e anche del Chelsea. È piu’ bello giocare contro unache ha tutti i giocatori e anche per chi guarda è meglio che i campioni siano in campo. Per me sarà una grande emozione tornare a Stamford Bridge, la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea. Insieme abbiamo fatto un lavoro importante e buono e devo anche dire grazie al club che mi ha dato la possibilità di fare la mia ...

