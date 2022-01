Con Omicron l’immunità di gregge? Il virologo Silvestri avverte: perché lo studio sugli «effetti lievi» non dice tutto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Gli studi preliminari sulla pericolosità della variante Omicron continuano a registrare sintomi più lievi di quelli finora conosciuti. A evidenziare l’importanza di una delle ultime ricerche sull’argomento è il patologo e immunologo professor Guido Silvestri. Docente negli Usa alla Emory University di Atlanta e fondatore della pagina social “Pillole di ottimismo”, proprio sul web ha condiviso i risultati dello studio pubblicato in pre-print su Research Square dal titolo Il virus SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron causa infezioni e malattie attenuate nei topi e nei criceti. «Gli esperimenti di più laboratori indipendenti della rete SAVE/NIAID con diversi isolati B.1.1.529 dimostrano una malattia polmonare attenuata nei roditori, che è parallela ai dati clinici umani preliminari», spiega la ricerca citata da ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Gli studi preliminari sulla pericolosità della variantecontinuano a registrare sintomi piùdi quelli finora conosciuti. A evidenziare l’importanza di una delle ultime ricerche sull’argomento è il patologo e immunologo professor Guido. Docente negli Usa alla Emory University di Atlanta e fondatore della pagina social “Pillole di ottimismo”, proprio sul web ha condiviso i risultati dellopubblicato in pre-print su Research Square dal titolo Il virus SARS-CoV-2 B.1.1.529causa infezioni e malattie attenuate nei topi e nei criceti. «Gli esperimenti di più laboratori indipendenti della rete SAVE/NIAID con diversi isolati B.1.1.529 dimostrano una malattia polmonare attenuata nei roditori, che è parallela ai dati clinici umani preliminari», spiega la ricerca citata da ...

