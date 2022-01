Ciclismo | si ferma Froome | problema al ginocchio | slitta la preparazione

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ladi Chrisper la stagione 2022. Il quattro volte vincitore del Tour de France si è dovutore per un infortunio ad un tendine del. “Sono appena tornato da alcune scansioni in ospedale”, ha dettosul suo canale YouTube. “Negli ultimi 10 giorni circa ho avuto un po’ di dolore all’esterno delmentre pedalavo. Sfortunatamente pensavo che solo tornando ad allenarmi in queste ultime due settimane avrei potuto essere entusiasta, ma ho spinto un po’ troppo e questo è successo dopo alcune settimane di assenza dalla bici e forse il corpo non era pronto per spingere così forte. È divampato iled ha causato un po’ di infiammazione. Ciò significa che dovrò prendermi la parte migliore di una ...