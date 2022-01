Chiellini si ritira? Svelato il suo futuro | c’è la data

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 3 gennaio 2022), difensore e capitano bianconero, è ad un passo dall’appendere gli scarpini al chiodo. Ecco le due possibili date del ritiro. Giorgio(Getty Images), negli ultimi giorni, è risultato positivo al Covid e dovrà rinunciare alla sfida contro il Napoli, in programma il sei gennaio alle 20.45. Una partita in cui le qualità del difensore avrebbero fatto comodo, specie a livello caratteriale. Il problema, oltre che per la prima gara del girone di ritorno, è anche in ottica futura. Il capitano bianconero, sia per l’età (trentasette anni) sia per i continui problemi fisici, è prossimo al ritiro. Quandoappenderà gli scarpini al chiodo sarà un problema per la Juventus e anche per la nazionale azzurra, basti ricordarsi le prestazioni del classe 1984 all’ultimo europeo. Chi è Martina Vismara, ...