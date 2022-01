Calendario Serie A calcio: orari partite 6 gennaio, programma, canali tv, streaming DAZN e Sky (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ritorno in campo, per la Serie A di calcio 2021-2022, è vicinissimo. Giovedì 6 gennaio infatti, con la prima giornata del girone di ritorno, riprenderà il massimo Campionato Italiano calcistico. La particolarità? Si svolgeranno tutte nello stesso giorno. Saranno, come di consueto, 10 le partite nel menù, due per ogni slot: due alle 12.30, due alle 14.30, due alle 16.30, due alle 18.30 e due alle 20.45, con i big match Milan-Roma e Juventus-Napoli, quest’ultimo uno dei due posticipi, a spiccare nell’agenda. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ritorno in campo, per laA di2021-2022, è vicinissimo. Giovedì 6infatti, con la prima giornata del girone di ritorno, riprenderà il massimo Campionato Italiano calcistico. La particolarità? Si svolgeranno tutte nello stesso giorno. Saranno, come di consueto, 10 lenel menù, due per ogni slot: due alle 12.30, due alle 14.30, due alle 16.30, due alle 18.30 e due alle 20.45, con i big match Milan-Roma e Juventus-Napoli, quest’ultimo uno dei due posticipi, a spiccare nell’agenda. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e gli...

