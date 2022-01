Brian Perri | tutto sul marito di Elisabetta Canalis | per lui guadagni stratosferici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brian Perri

ultimaparola.com

... che ama trascorrere le sue vacanze, estive e invernali, in Italia insieme alla sua famiglia, il maritoe la figlia Skyler . Gli Stati Uniti, dove risiedono abitualmente, vengono '...In Italia per registrare le puntate di Vite da Copertina , la conduttrice è stata raggiunta dalla figlia Skyler Eva e dal marito. I tre hanno trascorso la vigilia e il Natale in Sardegna ...Capodanno vip 2021, c’è chi è rimasto a casa. Come è accaduto ai Ferragnez, che hanno passato l’ultimo dell’anno a casa con i loro figli, Leone e Vittoria. Entrambi posit ...Elisabetta Canalis da fare invidia; il suo fisico è perfetto anche sotto le feste natalizie e il pubblico maschile perdere la testa.