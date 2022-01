Bagni: “Insigne è stato costretto a lasciare Napoli. Tuanzebe soluzione di emergenza. Non mi vengano a dire…” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Salvatore Bagni ha parlato del trasferimento di Insigne al Toronto e del possibile arrivo a Napoli del difensore Tuanzebe. Oramai il futuro di Insigne è deciso: andrà al Toronto, con la firma sul contratto che avverrà poche ore prima di Juve-Napoli. Un dettaglio non da poco, perché Insigne sarà in ritiro con la squadra azzurra, mentre il suo manager accoglierà i dirigenti del Toronto. Il Toronto convincerà Insigne a giocare in MLS con un contratto faraonico, ma anche con la maglia numero 10. In casa Napoli si prepara anche l’arrivo di Axel Tuanzebe, il difensore del Manchester United sarà il sostituto di Manolas. Salvatore Bagni, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dei movimenti di mercato del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Salvatoreha parlato del trasferimento dial Toronto e del possibile arrivo adel difensore. Oramai il futuro diè deciso: andrà al Toronto, con la firma sul contratto che avverrà poche ore prima di Juve-. Un dettaglio non da poco, perchésarà in ritiro con la squadra azzurra, mentre il suo manager accoglierà i dirigenti del Toronto. Il Toronto convinceràa giocare in MLS con un contratto faraonico, ma anche con la maglia numero 10. In casasi prepara anche l’arrivo di Axel, il difensore del Manchester United sarà il sostituto di Manolas. Salvatore, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dei movimenti di mercato del ...

