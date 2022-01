Aubameyang Juve, sirene inglesi per l’attaccante: il Newcastle fa sul serio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri continuano a seguire Aubameyang, ma sull’attaccante c’è forte il Newcastle Un club di Premier League sarebbe pronto a fare sul serio per Pierre–Emerick Aubameyang. l’attaccante, seguito con grande attenzione anche dalla Juventus, dovrebbe lasciare l’Arsenal a gennaio. Secondo il Daily Star il Newcastle vorrebbe in prestito il centravanti del Gabon in uscita dall’Arsenal per poi offrire 20 milioni di sterline in estate in caso di salvezza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercato: i bianconeri continuano a seguire, ma sulc’è forte ilUn club di Premier League sarebbe pronto a fare sulper Pierre–Emerick, seguito con grande attenzione anche dallantus, dovrebbe lasciare l’Arsenal a gennaio. Secondo il Daily Star ilvorrebbe in prestito il centravanti del Gabon in uscita dall’Arsenal per poi offrire 20 milioni di sterline in estate in caso di salvezza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

