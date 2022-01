ATP Cup 2022 | Polonia-Georgia 3-0 | tutto facile per Hurkacz e compagni

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Seconda vittoria per lanell’ATP Cup. I polacchi hanno superato per 3-0 lae si portano a punteggio pieno in testa alla classifica del gruppo D, in attesa dello scontro tra Grecia ed Argentina. Proprio contro i sudamericani, lasi giocherà nella terza ed ultima giornata il primo posto nel girone e l’accesso alle semifinali. Davveromoltoper la, considerando anche la rinuncia di Nikoloz Basilashvili, numero uno della, che si è così trovata costretta a schierare in singolare Aleksander Bashi, numero 972 del mondo, che ha perso con un doppio 6-1 da Kamil Majchrzak in 54 minuti di gioco. Più combattuto il secondo singolare, tra Huberted Aleksandre Metreveli, 571 del ...