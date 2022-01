Assotutela | Maritato | Befana di solidarietà e amore

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Anche quest’anno sarà unadi, vicinanza eper, l’associazione fondata ormai dieci anni fa dal presidente Michel Emiper aiutare, sostenere e difendere i diritti dei soggetti più deboli e meno fortunati della società. Come ormai tradizione, infatti,si prepara a un doppio evento benefico e solidale che andrà in scena il prossimo 6 gennaio: “Innanzitutto, giovedì porteremo le calze dellaai piccoli della Pediatria dell’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, insieme alla partecipazione e alla collaborazione del sindacato di polizia Consap e del Rotary Club di Roma Antropos, sarà un momento di grandi sorrisi e di importante aggregazione e ringraziamo il direttore generale del San Camillo Narciso ...

