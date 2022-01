Annata agraria 2021 in Bergamasca | il resoconto di Confai Bergamo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildell’Ufficio Economico disull’appena conclusa delinea la situazione di un settore alle prese con molteplici criticità, non esclusivamente legate al perdurare dell’emergenza Covid. “Benché si siano manifestati nell’ultimo trimestre dell’anno alcuni timidi segnali di ripresa – commenta Leonardo Bolis, presidente diLombardia -, nel complesso l’ha visto l’agricolturaalle prese con una serie di difficoltà oggettive, tra cui l’aumento dei costi di produzione legati ai prezzi dell’energia”.Il generale rincaro energetico ha colpito duramente i bilanci delle imprese agricole e agromeccaniche, i cui costi di produzione ...

ColdirettiAL : Prezzi: si impennano costi da grano a mais, da energia a mangimi, da fertilizzanti a trasporti

'La Cina entro la prima metà dell'2022 avrà accaparrato il 69% delle riserve mondiali di mais per l'alimentazione del bestiame ma anche il 60% del riso e il 51% di grano alla base dell'alimentazione umana nei diversi ...Nei giorni scorsi Confagricoltura Piacenza ha convocato la sezione di prodotto Colture industriali per fare un bilancio dell'e guardare alla prospettiva dei prossimi mesi. 'Dopo anni ...Il resoconto dell'Ufficio Economico di Confai Bergamo sull'annata agraria appena conclusa delinea la situazione di un settore alle prese con molteplici ..."La Cina entro la prima metà dell'annata agraria 2022 avrà accaparrato il 69% delle riserve mondiali di mais per l'alimentazione del bestiame ma anche il 60% del riso e il 51% di grano alla base dell' ...