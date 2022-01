Allarme contagi tra i sanitari: i casi sono cresciuti del 201% in 30 giorni (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - sono già 135mila gli infermieri contagiati dall'inizio della pandemia. E in appena un mese c'è stato un aumento esponenziale del 210% degli operatori sanitari contagiati (di questi l'82% sono infermieri). L'Allarme è della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) che, rifacendosi ai numeri forniti dall'Istituto superiore di sanità, ricorda che gli operatori sanitari colpiti dal Covid erano 4.142 il 2 dicembre 2021 e sono balzati a 12.870, +8.728 (+210%) in appena 30 giorni, il 2 gennaio 2022, triplicando i contagi. Di questi circa 7.160 sono infermieri. Certo, l'effetto vaccino, dose booster compresa, si fa sentire: a giugno 2020, con la prima fase della ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI -già 135mila gli infermieriati dall'inizio della pandemia. E in appena un mese c'è stato un aumento esponenziale del 210% degli operatoriati (di questi l'82%infermieri). L'è della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) che, rifacendosi ai numeri forniti dall'Istituto superiore di sanità, ricorda che gli operatoricolpiti dal Covid erano 4.142 il 2 dicembre 2021 ebalzati a 12.870, +8.728 (+210%) in appena 30, il 2 gennaio 2022, triplicando i. Di questi circa 7.160infermieri. Certo, l'effetto vaccino, dose booster compresa, si fa sentire: a giugno 2020, con la prima fase della ...

