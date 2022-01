Torino, squadra in quarantena e oggi nuovi test (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Torino è in quarantena e oggi effettuerà nuovi test: i negativi potranno allenarsi in bolla al Filadelfia Il Torino è in quarantena domiciliare dopo i casi Covid degli ultimi giorni. Simone Verdi si è aggiunto ai quattro precedentemente comunicati dalla società granata. L’ASL, come riportato da Tuttosport, ha disposto la quarantena domiciliare per tutto lo staff e i giocatori. oggi nuovi tamponi e negativi potranno allenarsi in bolla al Filadelfia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilè ineffettuerà: i negativi potranno allenarsi in bolla al Filadelfia Ilè indomiciliare dopo i casi Covid degli ultimi giorni. Simone Verdi si è aggiunto ai quattro precedentemente comunicati dalla società granata. L’ASL, come riportato da Tuttosport, ha disposto ladomiciliare per tutto lo staff e i giocatori.tamponi e negativi potranno allenarsi in bolla al Filadelfia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : Positivi in #SerieA al momento: ATALANTA: 2 gruppo squadra. EMPOLI: 3 gruppo squadra. FIORENTINA: 1 giocatore. GEN… - ZonaJuventina : RT @mirkonicolino: (#Sportmediaset) #JuveNapoli: si attende l'esito di nuovi tamponi effettuati dal club partenopeo per la decisione dell'A… - mirkonicolino : (#Sportmediaset) #JuveNapoli: si attende l'esito di nuovi tamponi effettuati dal club partenopeo per la decisione d… - Toro_News : ?? | IL TEMA Zero punti all'andata per il #Torino di #Juric, ma in campo si era vista una squadra combattiva, rivol… - Skysurfer72 : @skiud Anche perché segnava a frotte in quella squadra di merda che era l’Inter.. che si dia una mossa ad arrivare a Torino -