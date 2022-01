Super Green Pass lavoro, Costa: “Ragionevole l’estensione” (Di domenica 2 gennaio 2022) “Ritengo Ragionevole l’estensione del Super Green Pass ai luoghi di lavoro. E’ una misura che può incentivare la vaccinazione”. Ad affermarlo è Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute ai microfoni di Controcorrente su Rete 4. “Il governo fino ad oggi ha deciso di affrontare un percorso graduale e credo che si proseguirà su questa strada” osserva. “In questi ultime settimane – conclude – c’è stato un incremento di nuove prime dosi. Penso si possa arrivare all’estensione del Super Green Pass”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) “Ritengodelai luoghi di. E’ una misura che può incentivare la vaccinazione”. Ad affermarlo è Andrea, il sottosegretario alla Salute ai microfoni di Controcorrente su Rete 4. “Il governo fino ad oggi ha deciso di affrontare un percorso graduale e credo che si proseguirà su questa strada” osserva. “In questi ultime settimane – conclude – c’è stato un incremento di nuove prime dosi. Penso si possa arrivare aldel”. L'articolo proviene da Italia Sera.

borghi_claudio : Pazzi moriranno tutti mentre noi con il super green pass sconfiggeremo il morbo. - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - HuffPostItalia : Ricciardi: 'Super Green pass subito per tutte le attività lavorative' - EURybor : RT @jimmomo: L'obbligo surrettizio via super Green Pass per lavorare è illegittimo (come gli attuali obblighi) per la sanzione: la sospensi… - serenamia5 : RT @vitalbaa: Se introdurranno il super green pass nei luoghi di lavoro (obbligo vaccinale), non sarà 'lockdown dei non vaccinati': sarà pe… -