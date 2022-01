Silenzio dei tg sul Capodanno da incubo a Milano | 30 nordafricani infieriscono su una 19enne

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ildapere i suoi abitanti pare non abbia interessato i tg nazionali e i principali quotidiani. Eppure, i numeri parlano chiaro, decine di feriti, 500 interventi delle forze dell’ordine e un’aggressione particolarmente drammatica e vile. Una diciannovenne lombarda è stata infatti aggredita sessualmente davanti al Duomo da un gruppo di 30 giovani. La giovane è stata salvata dall’intervento della polizia, mentre veniva denudata dal branco. I fatti sono accaduti intorno all’1 e 30 di notte. Pochi minuti prima, in piazza Gae Aulenti due ragazzi di origine tedesca, di 18 e 19 anni, sono stati accoltellati da sette giovani. Trae l’hinterland è un bollettino di guerra. Le cronache riferiscono di due feriti gravi, ma in ogni Municipio ...