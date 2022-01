Scudetti contesi – L’Avv Mignogna | “Spero sia l’anno degli ex-aequo”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 2 gennaio 2022). Gian Luca, promotore della rivendicazione per l’assegnazione dello Scudetto 1915 alla Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ormai possiamo dire di aver ampiamente provato tre cose fondamentali: lo Scudetto 1915 non è mai stato ufficialmente assegnato perché non c’è mai stata alcuna delibera formale della FIGC e probabilmente non poteva neanche tecnicamente esserci, non essendo mai stata disputata la finale prevista dal regolamento. La FIGC stessa nel 2015 mi ha confermato con una PEC che questa delibera non esiste. Abbiamo poi scoperto tramite il quotidiano l’Italia Sportiva, allora organo ufficiale della Federazione, che la Lazio fu ufficialmente Campione dell’Italia Centro-Meridionale, mentre l’Internazionale Napoli fu dichiarata solo Campione Regionale della Campania avendo disputato ...