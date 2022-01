Roma, spunta un no vax: Pinto a lavoro per convincerlo (Di domenica 2 gennaio 2022) La Roma oltre al caos Covid deve fare i conti con un giocatore no vax: Pinto al lavoro per convincerlo La Roma oltre a dover fare i conti con i casi di Covid all’interno della squadra, deve anche porre attenzione ad un no vax all’interno del gruppo. Thiago Pinto è già al lavoro per convincerlo visto che dal 10 gennaio, con il nuovo decreto, non potrebbe più scendere in campo se non con vaccino o guarigione dal Covid. A riferirlo il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Laoltre al caos Covid deve fare i conti con un giocatore no vax:alperLaoltre a dover fare i conti con i casi di Covid all’interno della squadra, deve anche porre attenzione ad un no vax all’interno del gruppo. Thiagoè già alpervisto che dal 10 gennaio, con il nuovo decreto, non potrebbe più scendere in campo se non con vaccino o guarigione dal Covid. A riferirlo il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

