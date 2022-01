Ricerca | le piante si proteggono dal sole grazie a speciali “interruttori”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 gennaio 2022) Se c’è troppolesiproteine che agiscono come “” per accendere e spegnere specifiche interazioni tra molecole. A dimostrarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e nato dalla collaborazione delle Università di Pisa e di Ginevra. “Capire le strategie con le quali leriescono a proteggersi dall’eccessiva luce è importante per la nostra comprensione del mondo che ci circonda, ma non è solo questo. E infatti comprendere le loro strategie di adattamento è estremamente importante per riuscire ad aumentare la produttività delle colture”, spiega la professoressa Benedetta Mennucci dell’università di Pisa, che assieme al professor Francesco Luigi Gervasio dell’università di Ginevra ha ...