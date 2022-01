RaiUno ‘sfuma’ il Concerto di Capodanno I commenti sui social | “Ignoranza e volgarità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 gennaio 2022) La bellezza deldidel Teatro La Fenice di Venezia. Una bellezza di cui gli italiani hanno potuto godere grazie alla trasmissione su. Peccato che, arrivati al momento del bis sul “‘Libiam ne’ lieti calici’ da La Traviata, la prima rete del servizio pubblico abbia ‘sfumato il tutto’. S’era fatta l’ora del tg e, prima, della pubblicità. Isuitrasudano sgomento: “Io vorrei chemi spiegasse come si può tagliare il finale deldidel @teatrolafenice per fare una striscia pubblicitaria. Perché questo è il vero motivo del declino del Paese:. Buon anno a tutti“, scrive Andrea Bricchi. E ancora: “Complimenti alla rai per aver tagliato il ...