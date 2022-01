**Quirinale: il voto nella cabina 'catafalco'** (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - La votazione per il Capo dello Stato avviene con il metodo della chiama, con senatori, deputati e delegati regionali che ricevono la scheda all'ingresso dell'Aula e sotto il banco della presidenza la depositano nell'urna di vimini verde. Dalla seduta iniziata il 13 maggio 1992 e che portò all'elezione di Oscar Luigi Scalfaro, è stata introdotta una novità che poi si attua in tutte le elezioni del Parlamento in seduta comune, come ad esempio quella per i giudici costituzionali e per i componenti del Csm, vale a dire la presenza di cabine dove i Grandi elettori devono entrare per esprimere il loro voto. Una procedura inserita per garantire regolarità e segretezza del voto, perchè in quella circostanza emerse una discordanza tra il numero dei votanti e quello delle schede. Dopo le vibrate proteste di Marco ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - La votazione per il Capo dello Stato avviene con il metodo della chiama, con senatori, deputati e delegati regionali che ricevono la scheda all'ingresso dell'Aula e sotto il banco della presidenza la depositano nell'urna di vimini verde. Dalla seduta iniziata il 13 maggio 1992 e che portò all'elezione di Oscar Luigi Scalfaro, è stata introdotta una novità che poi si attua in tutte le elezioni del Parlamento in seduta comune, come ad esempio quella per i giudici costituzionali e per i componenti del Csm, vale a dire la presenza di cabine dove i Grandi elettori devono entrare per esprimere il loro. Una procedura inserita per garantire regolarità e segretezza del, perchè in quella circostanza emerse una discordanza tra il numero dei votanti e quello delle schede. Dopo le vibrate proteste di Marco ...

