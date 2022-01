“Può essere l’ultimo Juve-Napoli”: Serie A, incontro imminente e addio al top (Di domenica 2 gennaio 2022) La Serie A si prepara a dire addio a Lorenzo Insigne. Il procuratore del capitano del Napoli incontrerà i vertici del Toronto venerdì a Milano. Con Juventus-Napoli sempre più vicina, l’ambiente sotto l’ombra del Vesuvio si fa sempre più infuocato. Il calciomercato invernale potrebbe riservare, infatti, una brutta sorpresa ai tifosi della squadra di Aurelio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 gennaio 2022) LaA si prepara a direa Lorenzo Insigne. Il procuratore del capitano delincontrerà i vertici del Toronto venerdì a Milano. Conntus-sempre più vicina, l’ambiente sotto l’ombra del Vesuvio si fa sempre più infuocato. Il calciomercato invernale potrebbe riservare, infatti, una brutta sorpresa ai tifosi della squadra di Aurelio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

CarloCalenda : E nella Repubblica dei datteri #Montanari può fare il rettore, dire qualsiasi fesseria gli passi per la testa e far… - CarloCalenda : Ma figurati. Una Repubblica forte e democratica come la nostra può serenamente essere definita “della banane” da u… - matteosalvinimi : Capodanno ad Andria, con una bomba carta distruggono un cassonetto per i vestiti della Caritas, rischiando di ferir… - onmyclovd : conclusione etero di sicuro non può essere - manu_99a : @NandoPiscopo1 @dello__98 @Zoroback_023 @RealMarco94 Quindi passare da 30 sui giornali a 20 veri può essere anche realistico -

Ultime Notizie dalla rete : Può essere Omicron o raffreddore? Sintomi simili, ma variabile mal di gola. Il rischio grave per i No vax Poi ci sono sintomi locali, a carico delle alte vie respiratorie, ossia raffreddore e mal di gola, quest'ultimo piuttosto tipico, e poi ci può essere anche tosse'. Senza l'esito di un tampone, ...

Covid, verso il super green pass al lavoro: 2,5 milioni ancora non vaccinati. Da lunedì metà Italia in giallo Restano tra l'altro alcuni nodi da sciogliere sollevati dalle frange più critiche al nuovo obbligo: innanzitutto c'è da indicare con precisione chi tra i lavoratori può essere esentato dal vaccino e ...

