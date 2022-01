“Ora riposa angelo nostro”. Sara non ce l’ha fatta, si è spenta a 13 anni: la sua storia aveva commosso tutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Se né andata alle 2 di notte del 31 dicembre Sara Alibegovic. Se n’è andata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Pordenone, dov’era ricoverata da qualche giorno per il peggioramento delle condizioni, quella che era stata soprannominata la “bambina farfalla”. Era stata chiamata così per la malattia genetica rara, la epidermolisi bollosa, che rendeva la sua pelle fragile come, appunto, le ali di una farfalla. A dare l’annuncio sono stati i genitori. “Abbiamo vissuto 13 anni incredibili con te. Ci hai insegnato cosa vuol dire il vero senso della VITA”. “La nostra guerriera, la nostra roccia che non molla mai!!! Hai lasciato una scia di amore che non finirà MAI!!! Chiunque ti abbia conosciuta non poteva non ricordarsi di te e della forza che avevi nel lottare, sempre con un sorriso sulle labbra. Oggi sei finalmente GUARITA!!! ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Se né andata alle 2 di notte del 31 dicembreAlibegovic. Se n’è andata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Pordenone, dov’era ricoverata da qualche giorno per il peggioramento delle condizioni, quella che era stata soprannominata la “bambina farfalla”. Era stata chiamata così per la malattia genetica rara, la epidermolisi bollosa, che rendeva la sua pelle fragile come, appunto, le ali di una farfalla. A dare l’annuncio sono stati i genitori. “Abbiamo vissuto 13incredibili con te. Ci hai insegnato cosa vuol dire il vero senso della VITA”. “La nostra guerriera, la nostra roccia che non molla mai!!! Hai lasciato una scia di amore che non finirà MAI!!! Chiunque ti abbia conosciuta non poteva non ricordarsi di te e della forza che avevi nel lottare, sempre con un sorriso sulle labbra. Oggi sei finalmente GUARITA!!! ...

