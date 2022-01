Napoli, fanno esplodere petardi in centro e aggrediscono poliziotti: tre denunce (Di domenica 2 gennaio 2022) Sorprendono due persone intente a esplodere fuochi d’artificio il giorno della Vigilia di Capodanno. Padre e figlio reagiscono al controllo e aggrediscono i poliziotti insieme a un amico. E’ successo in via Vittorio Imbriani, zona Chiaia. Napoli, fanno esplodere fuochi d’artificio e aggrediscono poliziotti: arrestati A intervenire sul posto sono stati gli agenti del Commissariato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 gennaio 2022) Sorprendono due persone intente afuochi d’artificio il giorno della Vigilia di Capodanno. Padre e figlio reagiscono al controllo einsieme a un amico. E’ successo in via Vittorio Imbriani, zona Chiaia.fuochi d’artificio e: arrestati A intervenire sul posto sono stati gli agenti del Commissariato L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

adeleblabla95 : @Rebibbia909 bro a Napoli fanno fare tutte 2, lo so perché lo sapete. - gloriosacombat : RT @AuroraLittleSun: Un locale in centro a Napoli (nella Galleria Umberto I, si chiama Anna Bellavita) senza il green pass non fa andare in… - LorenzoBrandima : RT @AuroraLittleSun: Un locale in centro a Napoli (nella Galleria Umberto I, si chiama Anna Bellavita) senza il green pass non fa andare in… - fa39893147 : RT @AuroraLittleSun: Un locale in centro a Napoli (nella Galleria Umberto I, si chiama Anna Bellavita) senza il green pass non fa andare in… - luigibagnato : RT @AuroraLittleSun: Un locale in centro a Napoli (nella Galleria Umberto I, si chiama Anna Bellavita) senza il green pass non fa andare in… -