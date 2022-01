Morte Paolo Calissano, il punto sulle indagini: si indaga per omicidio colposo (Di domenica 2 gennaio 2022) In queste ore non si fa altro che parlare della Morte di Paolo Calissano e dei nuovi dettagli emersi. Al momento del ritrovamento del corpo, infatti, si è appreso che l’attore era morto da almeno due giorni. Dai primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto proprio per un abuso di psicofarmaci. Le indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se la Morte sia avvenuta o meno per un gesto volontario, se dunque sia un suicidio o un omicidio colposo. La salma è ancora all’obitorio del Gemelli per continuare l’ispezione cadaverica. Roma, morto l’attore Paolo Calissano: aveva 54 anni Il noto attore tv è venuto a mancare nel mezzo delle ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 gennaio 2022) In queste ore non si fa altro che parlare delladie dei nuovi dettagli emersi. Al momento del ritrovamento del corpo, infatti, si è appreso che l’attore era morto da almeno due giorni. Dai primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto proprio per un abuso di psicofarmaci. Ledei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se lasia avvenuta o meno per un gesto volontario, se dunque sia un suicidio o un. La salma è ancora all’obitorio del Gemelli per continuare l’ispezione cadaverica. Roma, morto l’attore: aveva 54 anni Il noto attore tv è venuto a mancare nel mezzo delle ...

