Manchester United, Rangnick: “Abbiamo ancora bisogno di Cavani” (Di domenica 2 gennaio 2022) Edinson Cavani resta al Manchester United: ne è certo il nuovo allenatore, Ralf Rangnick. Il manager ha frenato la voglia dell’attaccante uruguiano di chiudere la sua esperienza in maglia dei Red Devils, escludendo la possibilità di perderlo nel mercato di gennaio. Cavani ha segnato 19 gol in 49 presenze allo United, dal 2020 quando è arrivato a parametro zero. Il contratto scade a giugno 2022, e dalla Spagna si parla di un interessamento del Barcellona. Rngnick ha così parlato, alla vigilia della sfida contro il Wolverhampton: “Abbiamo parlato con Cavani, lui sa che sicuramente non lo lascerò andare. È un giocatore importante, siamo impegnati ancora in tre competizioni e dunque avremo bisogno di lui. Probabilmente, è ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Edinsonresta al: ne è certo il nuovo allenatore, Ralf. Il manager ha frenato la voglia dell’attaccante uruguiano di chiudere la sua esperienza in maglia dei Red Devils, escludendo la possibilità di perderlo nel mercato di gennaio.ha segnato 19 gol in 49 presenze allo, dal 2020 quando è arrivato a parametro zero. Il contratto scade a giugno 2022, e dalla Spagna si parla di un interessamento del Barcellona. Rngnick ha così parlato, alla vigilia della sfida contro il Wolverhampton: “parlato con, lui sa che sicuramente non lo lascerò andare. È un giocatore importante, siamo impegnatiin tre competizioni e dunque avremodi lui. Probabilmente, è ...

Advertising

sistoney67 : Afcon 2021: Manchester United's Hannibal Mejbri in Tunisia squad - sportface2016 : #PremierLeague | #Rangnick è sicuro: #Cavani non si muove dal #ManchesterUnited a gennaio - serieAnews_com : ?? #ManchesterUnited, #Rangnick chiarisce il futuro di #Cavani: 'Non andrà via a gennaio' - LeBombeDiVlad : ???? #ManchesterUnited, #Rangnick vuole che #Cavani resti ?? Le sue dichiarazioni #LBDV #LeBombeDiVlad… - cn1926it : #Tuanzebe sempre più verso #Napoli: out in #Premier, ma alcuni club tentano un rilancio -