Mamma ho perso l’aereo, parla un medico: “I due ladri sarebbero morti nella realtà” (Di domenica 2 gennaio 2022) Mamma ho perso l’aereo è un classico delle feste di Natale e puntualmente ogni volta che in tv viene riproposto online spuntano curiosità e retroscena. Dopo aver scoperto che lavoro facevano i genitori di Kevin McCallister per permettersi quella villa ed un viaggio a Parigi pagato per tutta la famiglia, ecco ora un altro articolo decisamente curioso sul film. Mamma ho perso l’aereo: svelato che lavoro facevano i genitori di Kevin per potersi permettere quella villa ed una vacanza a Parigi https://t.co/3FzF0oigQD #Mammahopersolaereo — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 2, 2022 Questa volta al centro dell’articolo non ci sono i genitori di Kevin, bensì i due ladri che tentano (invano) di entrare in casa sua per rubare. Per scacciarli da ... Leggi su biccy (Di domenica 2 gennaio 2022)hoè un classico delle feste di Natale e puntualmente ogni volta che in tv viene riproposto online spuntano curiosità e retroscena. Dopo aver scoperto che lavoro facevano i genitori di Kevin McCallister per permettersi quella villa ed un viaggio a Parigi pagato per tutta la famiglia, ecco ora un altro articolo decisamente curioso sul film.ho: svelato che lavoro facevano i genitori di Kevin per potersi permettere quella villa ed una vacanza a Parigi https://t.co/3FzF0oigQD #holaereo — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 2, 2022 Questa volta al centro dell’articolo non ci sono i genitori di Kevin, bensì i dueche tentano (invano) di entrare in casa sua per rubare. Per scacciarli da ...

Advertising

QuiMediaset_it : Film cult ne abbiamo??? In prima serata su #Italia1 va in onda #MammaHoPersoLAereo - Agenzia_Ansa : Omicron e terza dose, li spiega 'Mamma ho perso l'aereo'. Il video della Johns Hopkins University #ANSA - emenietti : mamma ho perso il virus aereo. - StraNotizie : Mamma ho perso l’aereo, parla un medico: “I due ladri sarebbero morti nella realtà” - BITCHYFit : Mamma ho perso l’aereo: svelato che lavoro facevano i genitori di Kevin per potersi permettere quella villa ed una… -