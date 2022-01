Juventus, un nome in cima alla lista per sostituire Morata (Di domenica 2 gennaio 2022) Juventus, bianconeri al lavoro per trovare il sostituto di Alvaro Morata. Il nome in cima alla lista della spesa è solo uno La Juventus studia il colpo per il dopo Morata. Dei tanti nomi fatti nelle ultime settimane soltanto uno è in cima alla lista dei desideri. Stiamo parlando di Mauro Icardi, come riferito da Tuttosport. L’attaccante del PSG dunque è lui il vero colpo dei bianconeri in caso di partenza dell’attaccante spagnolo. Francesi disposti ad aprire al prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. I bianconeri riflettono. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022), bianconeri al lavoro per trovare il sostituto di Alvaro. Ilindella spesa è solo uno Lastudia il colpo per il dopo. Dei tanti nomi fatti nelle ultime settimane soltanto uno è indei desideri. Stiamo parlando di Mauro Icardi, come riferito da Tuttosport. L’attaccante del PSG dunque è lui il vero colpo dei bianconeri in caso di partenza dell’attaccante spagnolo. Francesi disposti ad aprire al prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. I bianconeri riflettono. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nome Iervolino, Mr. Miliardo: la Salernitana salvata dall'amico dei potenti ...e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Salernitana nome Unione ...30 Milan - Roma 18:30 Salernitana - Venezia 20:45 Fiorentina - Udinese 20:45 Juventus - Napoli ...

Juventus, Chiellini positivo al Covid - 19. Mercato: il dopo Morata può essere Icardi "Il giocatore - scrive la Juventus sul proprio sito - sta già osservando le norme previste ed è ... Il nome di Alvaro Morata continua a essere quello più caldo all'ombra della Mole, sponda bianconera. "...

Origi Juve: nuove nome nella lista di Cherubini per l'attacco. Ultime Juventus News 24 Gazzetta - In estate la Juve vuole avere le mani libere Come riporta Gazzetta, la Juventus in estate vuole investire sul numero 9 del futuro- preferenze note, Vlahovic e Scamacca- e non è il caso di arrivare a giugno con un centravanti di ...

ICARDI VORREBBE LA JUVE, MA... Sembra quasi certo: Mauro Icardi vorrebbe la Juventus, a Torino verrebbe molto, ma molto volentieri.L'attaccante argentino sembra aver dato indicazioni molto chiare su quello che vorrebbe fare, ...

