Grande Fratello Vip, scontro tra Sorge e Lulù, la principessa asfalta ls Sorge con classe (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuova lite per il cibo nella Casa del Grande Fratello Vip: la Selassié stanca dell'ex corteggiatrice. Leggi su comingsoon (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuova lite per il cibo nella Casa delVip: la Selassié stanca dell'ex corteggiatrice.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - martina20047130 : @Michell23376066 Ma infatti abbiamo scritto un mex senza saperlo. Finalmente e dico finalmente c’è il grande frate… - DioBenedicaMe : RT @sonoingenua_: Gianmaria, Alessandro best friend ormai… Jessica e Sophie best friend che litigano un giorno si e uno no per lo stesso ra… - MaraMeo40220652 : RT @chiara_sciuto: @BELLIPRODUCTION L’unico AB del grande fratello. Il resto è fuffa, noia e anche una brutta copia. @BELLIPRODUCTION #gfvi… -