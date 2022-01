God of War Ragnarok: con un nuovo rating l’uscita si avvicina (Di domenica 2 gennaio 2022) Dall’Arabia Saudita è emerso un nuovo rating di God of War Ragnarok, e questo potrebbe dunque significare una vicinanza sempre più palpabile della sua data d’uscita Tra i giochi che hanno fatto capolino nel corso dei The Game Awards 2021, God of War Ragnarok era uno di quelli più attesi; tuttavia, il titolo di Santa Monica Studio non ha avuto alcun modo di presentarsi. Pertanto, tralasciando le ultime informazioni fornite dalla pagina ufficiale, l’ultimo trailer del nuovo capitolo della saga risale ancora a tre mesi fa, quando mostrato durante il PlayStation Showcase. Da allora, sembra che PlayStation sia più concentrata nel promuovere l’arrivo del primo gioco su PC. Infatti, tra poche settimane si potrà sperimentare per la prima volta questa acclamata esclusiva anche su una piattaforma diversa ... Leggi su tuttotek (Di domenica 2 gennaio 2022) Dall’Arabia Saudita è emerso undi God of War, e questo potrebbe dunque significare una vicinanza sempre più palpabile della sua data d’uscita Tra i giochi che hanno fatto capolino nel corso dei The Game Awards 2021, God of Warera uno di quelli più attesi; tuttavia, il titolo di Santa Monica Studio non ha avuto alcun modo di presentarsi. Pertanto, tralasciando le ultime informazioni fornite dalla pagina ufficiale, l’ultimo trailer delcapitolo della saga risale ancora a tre mesi fa, quando mostrato durante il PlayStation Showcase. Da allora, sembra che PlayStation sia più concentrata nel promuovere l’arrivo del primo gioco su PC. Infatti, tra poche settimane si potrà sperimentare per la prima volta questa acclamata esclusiva anche su una piattaforma diversa ...

Advertising

tuttoteKit : God of War Ragnarok: con un nuovo rating l'uscita si avvicina #GodOfWarRagnarok #PS4 #PS5 #SantaMonicaStudios… - IGNitalia : Cosa possiamo aspettarci da #PlayStation nel 2022? God of War, Horizon, Gran Turismo, i primi dettagli su PSVR 2...… - Dennis24684749 : @geronimo_73_ @PlayStation Ok grazie spero ci sia anche god of war con la data - GamingToday4 : God of War Ragnarok ottiene la prima classificazione di età - oob781 : @Poor_Steve Tra quelli in sconto, che ho giocato e mi sono piaciuti: - RDR2* - Death stranding - La trilogy di Spyr… -