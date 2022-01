Dove vedere Getafe-Real Madrid, streaming gratis LIVE Liga e diretta TV8? (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi pomeriggio, alle ore 14, al “Coliseum Alfonso Perez” il Getafe di Sanchez Flores ospiterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il match è valido per la 19.a giornata di Liga.Il Getafe ha 15... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi pomeriggio, alle ore 14, al “Coliseum Alfonso Perez” ildi Sanchez Flores ospiterà ildi Carlo Ancelotti, il match è valido per la 19.a giornata di.Ilha 15...

Advertising

c53anna : RT @grancrispy: Il video dove jessica fa segno a Lulú di non spostarsi in modo da non far stare insieme Ale e Sophie mi mette i brividi. Qu… - cinziaberardi1 : RT @GiampaoloRossi: Francia: la polizia interrompe un film di Natale nella sala quasi vuota dove ci sono + bambini che adulti, x controllar… - itsludss : qualcuno può dirmi dove lo si può vedere? #HarryPotter20thAnniversary - bblaswinda : ma le stagioni 7 e 8 di b99 dove le posso vedere? - BertaIsla : RT @Nonha_stata: Le cose belle del 2021, l’Irlanda, l’Etna che desideravo vedere da sempre e dove tornerò presto Viaggiare è il sale della… -