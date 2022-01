Di lei si sa soltanto la città di provenienza: Milano. Il resto è un mistero (Di domenica 2 gennaio 2022) Myss Keta, i suoi look (mascherati) più belli guarda le foto Si definisce “perfomer, con un’attitudine rapper, icona pop e soprattutto diva“: Myss Keta, per sua stessa ammissione, è davvero difficile da incasellare in un’unica definizione. Di lei, si sa pochissimo, e questo per sua scelta. Da sempre cela il suo vero volto dietro una mascherina, la sua età è sconosciuta, così come il nome – anche se alcuni sostengono si chiami Monica, altri Laura – ogni informazione personale è celata, negata, nascosta. Una segretezza che ha oscuramente contribuito a creare il fascino di questo personaggio. «Diciamoci la ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 gennaio 2022) Myss Keta, i suoi look (mascherati) più belli guarda le foto Si definisce “perfomer, con un’attitudine rapper, icona pop e soprattutto diva“: Myss Keta, per sua stessa ammissione, è davvero difficile da incasellare in un’unica definizione. Di lei, si sa pochissimo, e questo per sua scelta. Da sempre cela il suo vero volto dietro una mascherina, la sua età è sconosciuta, così come il nome – anche se alcuni sostengono si chiami Monica, altri Laura – ogni informazione personale è celata, negata, nascosta. Una segretezza che ha oscuramente contribuito a creare il fascino di questo personaggio. «Diciamoci la ...

