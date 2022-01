Classifica camion Dakar 2022 | comanda Dmitry Sotnikov dopo la prima tappa B

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Classifica camion

OA Sport

...lanon cambia nelle posizioni di vertice. Il qatarino Nasser Al - Attiyah comanda con 12' di vantaggio sullo spagnolo Carlos Sainz e 37' sul francese Sebastian Loeb. 09.20 I primi...... il francese Sebastian Loeb a 37", distacchi poco più che simbolici in unache si allungherà sempre di più. DIRETTA DAKAR 2021/ Streaming tv: Sotnikov vince per i, Peterhansel da ...CLASSIFICA GENERALE CAMION DAKAR 2022 (TOP 10 + ITALIANI) 1 500 D. SOTNIKOV (RAF) I. AKHMETZIANOV (RAF) R. AKHMADEEV (RAF) KAMAZ - MASTER 04:06:22 0:00:00 00:00:00 2 505 E. NIKOLAEV (RAF) E. IAKOVLEV ...Loeb/Lurquin | Prodrive Hunter BRX. 6. Roma/Haro Bravo | Prodrive Hunter BRX. 8. Terranova/Oliveras Carreras | Prodrive Hunter BRX E in cima alla classifica si è subito issato Nasser Al-Attiyah, al vo ...