Cina | annunciati tagli del 30% agli incentivi per auto elettriche e ibride plug-in

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 gennaio 2022) Laha annunciato di voler diare del 30% le sovvenzioni statali per l’acquisto di vetture elettrificate (-in) nel corso del 2022, come ha spiegato il ministero delle finanze cinese. Specificando che tali sovvenzioni dureranno fino al 31 dicembre 2022, e non verranno rinnovate per gli anni a venire. Una decisione in linea con quanto stabilito nell’aprile del 2020, quando il governo cinese disse che avrebbeato glirispettivamente del 10, 20 e 30% nel 2020, 2021 e 2022. Un provvedimento simile, reso tuttavia immediatamente effettivo, è stato preso un paio di settimane fa anche dal governo inglese, che ha ridotto da 2.500 a 1.500 sterline l’incentivo per l’acquisto di ...