(Di domenica 2 gennaio 2022) Una delegazione del Collettivo didella Gkn è andata are la suaai lavoratori e alle lavoratrici, in gran parte donne e stagionali, dell'Ortofrutticola del Mugello, la ...

Advertising

fisco24_info : Chiude fabbrica Marradi: rsu Gkn porta solidarietà: Incontro con lavoratori e lavoratrici stabilimento alimentare - delromano : @Mandolesi_Giu fosse questo il problema più grosso! io ho un cliente che da oggi chiude la sua fabbrica con 30 ope… - Agipress : A #Marradi chiude la fabbrica di #marroni e trasloca. Posti di lavoro a rischio, la solidarietà di #MCL | AGIPRESS… - corrierefirenze : 'Faremo di tutto perché questo non accada' - DFbobinsky : Ho realizzato adesso che se sono positiva non posso andare alla mostra sui manga alla fabbrica del vapore che chiud… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude fabbrica

Ma siamo anche di fronte all'ennesimalegata e difesa da un territorio che può insorgere. La vogliamo dire così: se in Gkn non si poteva permettere che sfondassero, a Marradi non si può ...In base a quei risultati, la discarica di Albanole porte ai rifiuti Saf. Finiscono a ...Tmb (impianto che effettua la trito vagliatura meccanica e biologica) ad una modernadei ...Un delegazione del collettivo di fabbrica Gkn è andata a portare la sua solidarietà all'ortofrutticola del Mugello, fabbrica di marroni di Marradi.Una delegazione del Collettivo di fabbrica della Gkn è andata a portare la sua solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici, in gran parte donne e stagionali, dell'Ortofrutticola del Mugello, la fabbr ...