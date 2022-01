Canone Rai 2022: come chiedere l’esenzione, importo, scadenza e come funziona (Di domenica 2 gennaio 2022) come funziona il Canone Rai 2022? Negli scorsi due mesi c’era stata una sospensione del pagamento, ma da gennaio 2022 si riprende a tutti gli effetti. Chiunque abbia, nel proprio appartamento, un apparecchio che possa essere considerato televisivo, è tenuto a pagare il Canone. Ormai da qualche anno esso viene addebitato in bolletta, precisamente all’intestatario della fornitura elettrica. Ma esiste un modo per avere l’esonero da questo pagamento, almeno per alcune categorie: vediamo insieme come fare. Canone Rai: cos’è Si tratta di un pagamento di 90 euro divisi in 10 mesi e che, da qualche anno, viene addebitato direttamente sulla bolletta elettrica da gennaio a ottobre. Si tratta, perciò, di 9 euro mensili, che si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022)ilRai? Negli scorsi due mesi c’era stata una sospensione del pagamento, ma da gennaiosi riprende a tutti gli effetti. Chiunque abbia, nel proprio appartamento, un apparecchio che possa essere considerato televisivo, è tenuto a pagare il. Ormai da qualche anno esso viene addebitato in bolletta, precisamente all’intestatario della fornitura elettrica. Ma esiste un modo per avere l’esonero da questo pagamento, almeno per alcune categorie: vediamo insiemefare.Rai: cos’è Si tratta di un pagamento di 90 euro divisi in 10 mesi e che, da qualche anno, viene addebitato direttamente sulla bolletta elettrica da gennaio a ottobre. Si tratta, perciò, di 9 euro mensili, che si ...

