Cade in dirupo con la moto, salvato dai Vigili del Fuoco (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Caserta hanno soccorso un ragazzo precipitato in un dirupo con la sua motocicletta. L'incidente è avvenuto sul versante del Santuario di San Michele, nel territorio del Comune di San Felice a Cancello (Caserta). Nella fitta nebbia i Vigili del Fuoco di Caserta. aiutati da una squadra del Comando di Benevento e da un elicottero del nucleo elicotteristi di Pontecagnano, sono riusciti ad individuare il giovane, che è stato imbracato e recuperato. Il motociclista è stato trasportato in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

