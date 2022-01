ATP Cup 2022, Italia-Francia: quando la prossima partita? Data, programma, orari, tv, streaming (Di domenica 2 gennaio 2022) Martedì 4 gennaio dalle 00.00 Italiane: è questo quanto c’è da sapere in fatto di orario per la prossima sfida che attende l’Italia nell’ATP Cup 2022, torneo per nazioni riservato a 16 compagine tennistiche a Sydney. La Qudos Bank Arena sarà teatro del confronto tra azzurri e la Francia il cui valore sarà molto alto. Entrambe le formazioni, infatti, hanno perso il match d’esordio: i nostri portacolori sono stati battuti 2-1 dall’Australia, mentre i transalpini dai campioni in carica della Russia sempre per 2-1. Ecco che la conquista del successo è di capitale importante per continuare a sperare. Da vedere a chi Vincenzo Santopadre si affiderà. Se è vero che Jannik Sinner ha convinto all’esordio, lo stesso non si può dire per Matteo Berrettini, apparso anche normalmente imballato e ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Martedì 4 gennaio dalle 00.00ne: è questo quanto c’è da sapere in fatto dio per lasfida che attende l’nell’ATP Cup, torneo per nazioni riservato a 16 compagine tennistiche a Sydney. La Qudos Bank Arena sarà teatro del confronto tra azzurri e lail cui valore sarà molto alto. Entrambe le formazioni, infatti, hanno perso il match d’esordio: i nostri portacolori sono stati battuti 2-1 dall’Australia, mentre i transalpini dai campioni in carica della Russia sempre per 2-1. Ecco che la conquista del successo è di capitale importante per continuare a sperare. Da vedere a chi Vincenzo Santopadre si affiderà. Se è vero che Jannik Sinner ha convinto all’esordio, lo stesso non si può dire per Matteo Berrettini, apparso anche normalmente imballato e ...

