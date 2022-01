Altre 4 regioni da domani entrano in zona gialla. Insieme a Piemonte, Lazio e Sicilia c’è anche la Calabria dove da oggi 11 comuni sono arancioni (Di domenica 2 gennaio 2022) Da domani passeranno in zona gialla quattro regioni, Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. La conferma è arrivata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al quale è stata comunicata la decisione del ministero dopo l’aumento dei contagi e dell’incidenza del virus a livello nazionale (leggi l’articolo). “anche la Sicilia, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia gialla. Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti i Siciliani: è tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni. I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 gennaio 2022) Dapasseranno inquattro, Lombardia,. La conferma è arrivata dal presidente della Regionena, Nello Musumeci, al quale è statacata la decisione del ministero dopo l’aumento dei contagi e dell’incidenza del virus a livello nazionale (leggi l’articolo). “la, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia. Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti ini: è tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni. I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili, ...

