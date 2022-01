“Tuanzebe al Napoli, accordo trovato: cifre e dettagli” (Di sabato 1 gennaio 2022) Napoli e Manchester United hanno trovato l’accordo per Axel Tuanzebe, difensore di 24 anni che rafforzerà la rosa di Spalletti. Nella giornata del 31 dicembre 2021 il Napoli ha intensificato i rapporti con i Red Devils per prendere Tuanzebe. Il difensore di 24 anni è in prestito all’Aston Villa, club con cui ha giocato poco. Il giocatore cerca maggiore continuità ed il Napoli può dargliela. Nella notte le trattative tra Napoli e Manchester United per Tuanzebe sono proseguite. Alla fine l’accordo è stato trovato a metà strada: De Laurentiis voleva un prestito a 400 mila euro, mentre il Manchester premeva per incassare 1 milione di euro per il trasferimento a titolo temporaneo. Quando arriva ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 gennaio 2022)e Manchester United hannol’per Axel, difensore di 24 anni che rafforzerà la rosa di Spalletti. Nella giornata del 31 dicembre 2021 ilha intensificato i rapporti con i Red Devils per prendere. Il difensore di 24 anni è in prestito all’Aston Villa, club con cui ha giocato poco. Il giocatore cerca maggiore continuità ed ilpuò dargliela. Nella notte le trattative trae Manchester United persono proseguite. Alla fine l’è statoa metà strada: De Laurentiis voleva un prestito a 400 mila euro, mentre il Manchester premeva per incassare 1 milione di euro per il trasferimento a titolo temporaneo. Quando arriva ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - TuttoMercatoWeb : TMW - Tuanzebe-Napoli, intesa a un passo! Si conta di chiudere l'accordo entro domenica - AlfredoPedulla : #Napoli: oggi call per #Tuanzebe, ma c’è anche #Phillips del #Liverpool. La soluzione #Fazio è quella in caso di co… - napolipiucom : Pedullà: 'Napoli, manca davvero poco: difensore vicinissimo' #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #napoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Tuanzebe al Napoli, c'è l'accordo con lo United per il prestito, ecco le cifre -