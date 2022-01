Salernitana, dopo cessione a Iervolino fondo presenta esposto alla Procura (Di sabato 1 gennaio 2022) Nelle prossime ore potrebbe arrivare la replica da parte dei trustee, responsabili delle procedure di vendita, chiamati in causa dalle accuse di tale fondo che, a una prima ricerca, non sembra avere riferimenti precisi. Leggi su itasportpress (Di sabato 1 gennaio 2022) Nelle prossime ore potrebbe arrivare la replica da parte dei trustee, responsabili delle procedure di vendita, chiamati in causa dalle accuse di taleche, a una prima ricerca, non sembra avere riferimenti precisi.

