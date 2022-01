Roma: Mayoral in isolamento per contatto con positivo al Covid (Di sabato 1 gennaio 2022) Questo pomeriggio la Roma ha svolto il primo allenamento del 2022 e Jose Mourinho può tirare un sospiro di sollievo almeno per Lorenzo Pellegrini e Abraham che hanno recuperato dai rispettivi ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Questo pomeriggio laha svolto il primo allenamento del 2022 e Jose Mourinho può tirare un sospiro di sollievo almeno per Lorenzo Pellegrini e Abraham che hanno recuperato dai rispettivi ...

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Mayoral in quarantena: è entrato in contatto con un positivo al #Covid - Gazzetta_it : Roma, Pellegrini col Milan ci sarà. Mayoral, tampone extra - sportli26181512 : Roma, Mayoral in isolamento preventivo: a contatto stretto con un positivo: L'attaccante spagnolo non si sta allena… - BlowbackFranz : RT @napolimagazine: ROMA - Borja Mayoral in isolamento a causa di un contatto con un positivo al Covid-19 - sportli26181512 : Roma, Abraham e Pellegrini in gruppo: ok per il Milan. Mayoral in isolamento: Stando a quanto appreso dalla redazio… -