Roberto Bolle, chi è il suo compagno Daniel Lee: "Paparazzati finalmente insieme"

Daniel Lee è nato il 17 gennaio del 1986 a Bradford in Inghilterra e oggi ha 35 anni. Prima di essere il compagno di Roberto Bolle, ha conseguito la laurea al Central Saint Martins College of Art and Design, nel 2011. Subito dopo ha deciso di tuffarsi nel mondo del lavoro seguendo la sua passione più grande: la moda. Oggi Daniel Lee è considerato uno dei più importanti stilisti al mondo. Oltre a questo, il compagno di Roberto Bolle è anche un designer; i suoi primi lavori hanno coinvolto marchi importantissimi come Balenciaga e Donna Karan. Daniel è entrato a far parte del gruppo Kering ed è stato nominato direttore creativo di Bottega Veneta. Ecco le sue dichiarazioni: Sono onorato ed entusiasta di poter sviluppare la legacy di ...

