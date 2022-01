Ora c’è una data: ecco quando cominceranno le votazioni per il Quirinale (Di sabato 1 gennaio 2022) Non è stata ancora ufficializzata la data per l’elezione del Presidente della Repubblica. Il mandato di Sergio Mattarella scade il 3 febbraio: il Capo dello Stato giurò in questo giorno nel 2015, perciò – come sancito dall’articolo 85 della Costituzione – trenta giorni prima che scada il termine “il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali”. Tra tre giorni, quindi, il 4 gennaio, Roberto Fico potrà inviare la convocazione. La prassi prevede poi che si proceda con il voto 15-20 giorni dopo, per permettere ai consigli regionali di eleggere i propri tre delegati da inviare a Montecitorio per l’elezione in seduta comune. Martedì prossimo, quindi, si avrà l’ufficialità sulla data in cui inizieranno le elezioni del nuovo Capo dello Stato. Fico pur specificando di “non dover esplicitare i criteri” che ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Non è stata ancora ufficializzata laper l’elezione del Presidente della Repubblica. Il mandato di Sergio Mattarella scade il 3 febbraio: il Capo dello Stato giurò in questo giorno nel 2015, perciò – come sancito dall’articolo 85 della Costituzione – trenta giorni prima che scada il termine “il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali”. Tra tre giorni, quindi, il 4 gennaio, Roberto Fico potrà inviare la convocazione. La prassi prevede poi che si proceda con il voto 15-20 giorni dopo, per permettere ai consigli regionali di eleggere i propri tre delegati da inviare a Montecitorio per l’elezione in seduta comune. Martedì prossimo, quindi, si avrà l’ufficialità sullain cui inizieranno le elezioni del nuovo Capo dello Stato. Fico pur specificando di “non dover esplicitare i criteri” che ...

