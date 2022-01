Gli italiani temono i rincari più del cambiamento climatico, i dati del Censis (Di domenica 2 gennaio 2022) I dati dell’Osservatorio sulla Sostenibilità del Censis realizzato in collaborazione con Assogestioni mostrano un sentimento variegato nei confronti del cambiamento climatico da parte dei consumatori italiani Come cittadini italiani abbiamo, e a ragione, paura del cambiamento climatico. Secondo i dati del Censis in pratica l’80% degli italiani teme la crisi climatica e ciò che spaventa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 2 gennaio 2022) Idell’Osservatorio sulla Sostenibilità delrealizzato in collaborazione con Assogestioni mostrano un sentimento variegato nei confronti delda parte dei consumatoriCome cittadiniabbiamo, e a ragione, paura del. Secondo idelin pratica l’80% degliteme la crisi climatica e ciò che spaventa L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Msuppasitstudio : ??? ???????? ??????????????? 2565?? Mu Supasit, l’artista thailandese di livello mondiale, manda gli auguri di Capo… - Msuppasitstudio : Mu Supasit, l’artista thailandese di livello mondiale, manda gli auguri di Capodanno ai suoi fans thailandesi e ita… - ADeLaurentiis : Buon Anno a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo e buon Anno anche a tutti gli italiani. Un 2022 che sia… - Efisio31251859 : RT @OrtigiaP: ECCO COME RISPONDONO GLI OLANDESI ALLE LIMITAZIONI DI LIBERTÀ. Niente fuochi d’artificio? Voila.. Ma anche noi Italiani ab… - janlucas1971 : RT @Gitro77: Articolo del Corriere della sera del 5 febbraio 1990. «Fermate l'uomo entro il 2030». L'uomo non lo so, ma con gli italiani ci… -