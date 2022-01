Federica Panicucci, il 2022 inizia con una pessima notizia: che mazzata! (Di sabato 1 gennaio 2022) Federica Panicucci, il 2022 inizia con una pessima notizia: che mazzata per la celebre conduttrice televisiva Il 2022 di Federica Panicucci non comincia nel migliore dei modi, anzi. La splendida conduttrice di Mediaset, infatti, incassa una pesantissima batosta nel testa a testa con la Rai in occasione del Capodanno in tv. Una sconfitta che brucia, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 gennaio 2022), ilcon una: che mazzata per la celebre conduttrice televisiva Ildinon comincia nel migliore dei modi, anzi. La splendida conduttrice di Mediaset, infatti, incassa una pesantissima batosta nel testa a testa con la Rai in occasione del Capodanno in tv. Una sconfitta che brucia, L'articolo proviene da Inews.it.

8antonio8989 : #capodannoinmusica è il Sanremo di Federica Panicucci - No_nomiecognomi : @fortunatomirko1 @GiusCandela @fede_panicucci Bravissima, la Panicucci!! Ha fatto molto meglio dello scorso anno me… - Tele_Visionaro : RT @Cinguetterai: ??#LAnnoCheVerrà di Amadeus si conferma anche quest’anno leader assoluto in tv e sui social. Il veglione di Rai 1 fa il bo… - No_nomiecognomi : @e_inveceno_ @MikyS03 Per forza! La gente comincia a essere stufa di Amadeus!! Non è un buon segno nemmeno per il p… - MaresiLuca : La Panicucci ha avuto un cast deboliccio. Però più del 16% non è poco. Amadeus aveva un cast super, giocando con Pa… -